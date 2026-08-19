Presentatrice Veronica van Hoogdalem bevallen van tweede kindje

Veronica van Hoogdalem is voor de tweede keer moeder geworden. Dat hebben de presentatrice en haar verloofde Keyennu Lont woensdag bekendgemaakt via sociale media. Het dochtertje van het stel heet Malyka.

"Geboren op de dag van de eclipse, onze tweede dochter, leeuw in hart en ziel", schrijft Van Hoogdalem op Instagram. "Dit is perfecte timing van boven." Bij het bericht deelt de presentatrice een reeks foto's van het gezin van vier. "We zijn compleet", eindigt ze haar bericht.

Van Hoogdalem, onder meer radio-dj bij NPO Blend, maakte eerder deze maand bekend te gaan trouwen met haar partner. Het stel verwelkomde hun eerste kindje Kymani in 2025.