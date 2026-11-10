André Hazes heeft zijn vriendin Noa Braaf dinsdag op Instagram gefeliciteerd met haar 26e verjaardag. De zanger deelt een liefdevolle boodschap waarin hij vertelt hoeveel zij voor hem betekent.

"Because I knew you, I have been changed for good", begint Hazes zijn bericht met een regel uit de musical Wicked. "Zo voelt het elke dag voor mij. Je haalt al 1,5 jaar het beste in mij naar boven en maakt van al het negatieve, iets positiefs."

De zanger noemt zijn vriendin "de liefste, grappigste, sociaalste fladderaar" die hij ooit heeft ontmoet. "Vanaf de zijlijn geniet ik van elke ontwikkeling die je maakt. God, wat houd ik van jou."

Hazes sluit zijn bericht af met een wens voor de toekomst. "Vandaag vieren we je 26e verjaardag en ik hoop er nog 62 met je te mogen meemaken. Gefeliciteerd mijn kado'tje."