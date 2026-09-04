André van Duin, Willeke Alberti en Humberto Tan zijn genomineerd voor de nieuwe Plus Impact Awards van Plus Magazine. Ook onder anderen Huub Stapel, Gerdi Verbeet en Jan Slagter maken kans op een prijs, heeft het tijdschrift bekendgemaakt.

De prijzen zijn bedoeld voor mensen die volgens Plus Magazine een positieve bijdrage leveren aan het leven en beeld van 50-plussers. Er zijn drie categorieën: Rolmodel, Imago-verbeteraar en Expert. Van Duin, Alberti, Tan, Stapel en Verbeet zijn genomineerd als rolmodel. Slagter maakt kans op de prijs voor Imago-verbeteraar.

In totaal zijn vijftien mensen genomineerd. Het publiek bepaalt de winnaars en kan tot en met 14 oktober stemmen. De prijzen worden op 3 november voor het eerst uitgereikt tijdens een evenement dat wordt gepresenteerd door Splinter Chabot.