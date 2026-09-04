De staatsbegrafenis van de onlangs overleden koning Harald kan leiden tot een overschrijding van de Noorse staatsbegroting van 2026. Dat blijkt uit een officiële verklaring van de regering. De overschrijdingen kunnen zich voordoen bij onder meer het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Justitie en Civiele Bescherming, is te lezen in een statement van vrijdag.

De uitvaart van de Noorse vorst vindt plaats op woensdag 9 september in Oslo en zal gepaard gaan met een grote veiligheidsoperatie. Zo zijn er veel binnen- en buitenlandse prominenten aanwezig. Ook worden er veel mensen verwacht langs de route van de processie.

Vrijdagochtend vond de eerste reguliere ministerraad plaats sinds koning Harald op 28 augustus overleed. Zowel koning Haakon als kroonprinses Ingrid Alexandra was daarbij aanwezig.