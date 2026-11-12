Acteur Andrew Garfield krijgt voor zijn rol in Artificial de Spotlight Award, Actor, tijdens de Palm Springs International Film Awards. Dat heeft de organisatie achter het filmfestival donderdag bekendgemaakt.

Volgens festivalvoorzitter Nachhattar Singh Chandi laat "Andrew Garfield steeds opnieuw zien hoe breed zijn bereik is, als een van de meest veelzijdige talenten van zijn generatie". In Artificial speelt Garfield de rol van Sam Altman, de oprichter van OpenAI. Chandi roemt zijn acteerwerk in de film. "Als Sam Altman in Artificial vangt Garfield de complexiteit van een van de meest omstreden figuren van de 21e eeuw. De diepgang van zijn rol getuigt van zijn buitengewone vakmanschap als acteur. Het is een eer om Andrew Garfield dit jaar de Spotlight Award, Actor te mogen uitreiken bij de Palm Springs International Film Awards."

Garfield volgt daarmee Timothée Chalamet op, die de prijs vorig jaar kreeg voor zijn rol in de film Marty Supreme. Andere winnaars van de Spotlight Award waren Colman Domingo, Danielle Brooks en Demi Moore.

De uitreiking van de prijzen vindt plaats op 7 januari 2027 in het Palm Springs Convention Center. Het filmfestival in Palm Springs loopt van 8 tot en met 18 januari.