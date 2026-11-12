IZMIR (ANP) - De Belgische voetballers hebben in de Nations League opnieuw gewonnen van Turkije. Het elftal van bondscoach Mark van Bommel was in Izmir met 2-1 te sterk. Begin oktober won België de thuiswedstrijd tegen Turkije met 3-0.

Bij Turkije zat Sergen Yalçın voor het eerst op de bank als bondscoach. De vervanger van de ontslagen Vincenzo Montella zag Arda Güler in de twintigste minuut op fraaie wijze de score openen. De middenvelder van Real Madrid krulde de bal vanuit een vrije trap, vanaf ongeveer 25 meter, in de linkerbovenhoek: 1-0.

België had het in het eerste kwart lastig, maar nam daarna de regie over. Na een goede actie van Jérémy Doku schoot Kevin De Bruyne in de 27e minuut van dichtbij de 1-1 binnen. Charles De Ketelaere zette België kort daarna op voorsprong: 1-2.

Grote kans

Turkije kreeg in de blessuretijd van de tweede helft een grote kans op de gelijkmaker. Doelman Senne Lammens redde de Belgen.

België steeg dankzij de zege naar de tweede plaats in groep 1 van de A-divisie met 9 punten uit vijf duels. Italië (7 punten) en Frankrijk (10 punten) spelen donderdagavond tegen elkaar. Zondag is de laatste speelronde. België ontvangt dan Italië en Frankrijk speelt thuis tegen de nog puntloze en al uitgeschakelde hekkensluiter Turkije.

De eerste twee landen kwalificeren zich voor de kwartfinales.