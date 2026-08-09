Andrew Lloyd Webber vindt het "vreselijk" dat de vernieuwde versie van de wereldberoemde musical Cats al na vier maanden stopt op Broadway. De Britse componist en toneelschrijver zei zaterdag, vlak voor de laatste voorstelling van Cats: The Jellicle Ball, op Instagram dat hij trots was op de productie. Daarnaast was hij kritisch op de huidige situatie op Broadway.

Hij noemde Cats: The Jellicle Ball een "ongelofelijk gewaagde productie". De originele musical Cats gaat over een jaarlijks bal waar katten samenkomen en waarbij de oude leider één speciale kat kiest die herboren mag worden. In de nieuwe versie zijn het niet katten, maar mensen op een catwalk die moeten strijden om gekozen te worden. Webber zegt trots te zijn op de cast en het creatieve team die "nieuwe wegen insloegen" en zeventien acteurs hun Broadway-debuut lieten maken.

"Misschien zal de laatste voorstelling wel herinnerd worden als het moment dat iedereen betrokken bij Broadway weer tot bezinning komt", haalt Webber daarna uit. Hij spreekt van "onhoudbare kosten" die komen kijken bij het produceren en uitvoeren van een nieuwe show. "Mijn eeuwige dank gaat uit naar de producenten, investeerders en iedereen die geloofd heeft in Jellicle Cats. Ik zal jullie niet vergeten", aldus de 78-jarige componist en toneelschrijver, die in zijn carrière een Oscar, een Golden Globe en drie Emmy's won.

Tegenvallende resultaten

Cats: The Jellicle Ball stopt vanwege tegenvallende resultaten. De voorstelling deed het goed tijdens de previews in een kleiner theater in 2024, maar de inkomsten in het grote Broadhurst Theatre waren lager dan verwacht. Zelfs de Tony Awards die de voorstelling in de wacht sleepte, veranderden te weinig aan de kaartverkoop.

In Nederland is vanaf oktober de 'oude' versie van Cats weer te zien in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.