DRIEBERGEN (ANP) - De extreme hitte en langdurige droogte in Europa kan de economie hard raken. Triodos Bank schat dat het extreme zomerweer er zelfs voor kan zorgen dat de eerder voorspelde economische groei voor dit jaar volledig teniet wordt gedaan.

In een nieuw rapport raamt de Nederlandse bank de economische impact op ongeveer 180 miljard euro. Dat staat gelijk aan ongeveer 1 procent van de totale omvang van de economie van de Europese Unie.

De hitte raakt vooral de arbeidsproductiviteit. Daarnaast is volgens Triodos, dat zich profileert als duurzame bank, sprake van forse landbouwverliezen, met een verwachte daling van de EU-landbouwproductie van 3 tot 7 procent. Dat kan ook leiden tot hogere voedselprijzen.

Door de lage waterstand van de rivieren is de binnenvaart verstoord, wat drukt op het transport. Ook kampen energiecentrales in diverse delen van Europa met koelwatertekorten, wat zorgt voor beperkte energieopwekking en hogere elektriciteitsprijzen.