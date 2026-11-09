Andrew Scott krijgt voor zijn rol in de dramafilm Elsinore de Desert Palm Achievement Award, Actor tijdens de Palm Springs International Film Awards. Dat heeft de organisatie maandag bekendgemaakt. Scott krijgt de prijs uitgereikt op 7 januari in het Palm Springs Convention Center. De 50-jarige Ierse acteur volgt daarmee Leonardo DiCaprio op, die vorig jaar de prijs kreeg voor zijn rol in One Battle After Another.

De voorzitter van het Palm Springs Film Festival roemt de "kwetsbaarheid en diepgang" van Scott. Volgens Nachhattar Singh Chandi geeft Scott in Elsinore "een ontroerend portret van de veerkracht van een acteur die triomfeerde te midden van tragedie. Als erkenning voor Scotts eigen onvergetelijke rol, de rol van zijn loopbaan, zijn wij vereerd hem de Desert Palm Achievement Award, Actor te mogen overhandigen."

De op waarheid gebaseerde film volgt de ernstig zieke Ian Charleston (Scott) die in 1989 de kans krijgt om de hoofdrol in Hamlet te spelen bij het National Theatre in Londen. Charleston, die de diagnose van aids heeft, stort zich de laatste maanden van zijn leven op de rol in het stuk van Shakespeare. Naast Scott speelt ook Olivia Colman mee in de film. Zij vertolkt de rol van Margaret Johnson, de arts die hem begeleidt tijdens zijn fysieke aftakeling door aids.

Elsinore was de openingsfilm op het filmfestival in Londen en werd ontvangen met een staande ovatie. Volgens vakblad Variety is het hoogst ongebruikelijk dat het publiek minutenlange ovaties geeft. Scott werd voor zijn rol in de film al genomineerd voor een Gotham Award. Daarnaast voerde de film onlangs de lijst van de British Independent Film Awards aan met twaalf nominaties, waaronder die voor beste hoofdrol. De film is naar verwachting vanaf februari in Nederlandse bioscopen te zien.