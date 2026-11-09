De Deense koningin Mary heeft een druk programma tijdens haar bezoek aan de VN-klimaattop in Turkije. De vorstin is drie dagen aanwezig in Antalya op COP31. Met haar bezoek wil Mary duidelijk maken dat Denemarken de internationale samenwerking op het gebied van klimaat steunt.

Mary maakte maandag een zeiltrip op de Middellandse Zee terwijl zij werd bijgepraat over de gevolgen van de stijgende temperaturen voor de zeespiegel en de ecosystemen in zee. Daarna bracht de koningin een bezoek aan de opgravingen ten oosten van Antalya, waar archeologen van de Universiteit van Istanbul haar rondleidden. Turkije en Denemarken werken intensief samen op het gebied van archeologische opgravingen.

Daarna bracht Mary een bezoek aan het Deense paviljoen op de klimaattop waar zij een toespraak gaf. Zij sprak onder meer over de samenwerking met Australië die Denemarken gaat intensiveren om de klimaatveranderingen tegen te gaan. In het Deense paviljoen tonen Deense bedrijven wat zij doen om de temperatuurstijgingen tegen te gaan.