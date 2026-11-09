De Britse acteur Andy Serkis, bekend van zijn rol als Gollum uit de Lord of the Rings-filmserie, denkt dat de zogeheten performance capture-techniek verkeerd wordt begrepen. Bij performance capture wordt het uiterlijk van de acteur digitaal bewerkt, onder meer met behulp van CGI. "Deze technologie is zo miskend", aldus Serkis in een interview met The Times.

De acteur speelde naast Gollum ook de rollen van Kong in King Kong en Caesar in de Planet of the Apes-trilogie. Beide personages kwamen tot stand met behulp van performance capture. "Ik was ooit een prediker", aldus de 62-jarige Serkis. "Ik had het urenlang over hoe performance capture echt acteren is en zag de ogen glazig worden. Maar het leven is te kort, ik ben gematigd."

Serkis vergelijkt het gebruik van de techniek met fysieke prothesen die gemaakt worden door een grimeerteam om het uiterlijk van een acteur te veranderen, zoals onder meer in de film The Elephant Man. "Om de een of andere reden is een optreden achter een fysiek masker begrijpelijker voor sommigen dan dit, een digitaal masker."

In december 2027 verschijnt de film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Serkis speelt opnieuw de rol van het wezen Gollum, dat de Ene Ring vond en erdoor verdorven raakte. De film gaat over de zoektocht naar Gollum na de gebeurtenissen in The Hobbit-trilogie. Onder meer Ian McKellen, Elijah Wood en Lee Pace keren terug in hun oorspronkelijke rollen.