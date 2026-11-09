ZEIST (ANP) - Bondscoach Xavi Hernández vindt dat Memphis Depay nog niet klaar is om terug te keren in het Nederlands elftal. "Ik wil niet te veel praten over de spelers die er niet bij zijn", zei hij op zijn eerste persconferentie voor de laatste groepsduels met Griekenland en Duitsland in de Nations League. "Hij moet eerst goed herstellen en meer spelen. De deur is nog steeds open, uiteraard voor dit soort spelers. Hij kan het verschil maken voor ons. Maar dit is niet het moment om hem op te roepen."

Donyell Malen, Brian Brobbey en Mexx Meerdink zijn de centrumspitsen van Oranje voor de ontmoetingen met Griekenland en Duitsland waarin Oranje zich wil kwalificeren voor de kwartfinales van de Nations League. Malen miste de eerste vier interlands onder Xavi door een blessure. Hij is dit jaar in topvorm bij AS Roma maar trof in 2026 nog geen doel voor het Nederlands elftal. "We moeten hem vertrouwen geven. Ik zie hem vooral als spits en niet als rechtsbuiten", zei Xavi, die niet wilde zeggen of Malen zijn eerste spits is.

"Dat gaan we de komende dagen op de trainingen bekijken", zei de Spaanse bondscoach van Oranje. "Ik vond Brobbey zondag ook erg goed spelen voor Sunderland. Hij is pas net weer fit. Ik heb niet met zijn trainer gesproken over zijn inzetbaarheid. Maar we praten met alle spelers die pijntjes hebben gehad. De spelers zijn het belangrijkste. Daarom zijn we voorzichtig met ze."