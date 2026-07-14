Andy Serkis heeft in een interview met de BBC de casting van de nieuwe Lord of the Rings-film verdedigd. De Britse omroep bevroeg de acteur kritisch over het gebrek aan diversiteit binnen de cast. "We zijn niet van plan om een politiek correcte versie van de film te maken, waarbij we alleen maar mensen casten om het casten of om hokjes af te vinken", zegt de Gollum-speler, die zich eerder heeft ingezet voor gelijkheid op filmsets.

"Tolkien zelf was sterk beïnvloed door de Noordse mythologie, dat gevoel is sterk aanwezig", zegt hij verwijzend naar de schrijver van de Lord of the Rings-boeken J.R.R. Tolkien, wanneer hem gevraagd wordt naar het gebrek aan diversiteit in de cast. "De Gouw voelt heel erg als een, nou ja, een heel erg witte plek...", deelt hij over de plek waar het verhaal zich afspeelt. Volgens de BBC stopt Serkis halverwege de zin en vervolgt hij: "Ze maken zich niet echt druk om wat er buiten de grenzen van de Gouw gebeurt, maar ze weten wel dat ze geen buitenstaander willen."

Voor The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, die volgend jaar verschijnt, zijn tot nu toe uitsluitend witte acteurs gecast voor de hoofdrollen. Jamie Dornan, Anya Taylor-Joy, Kate Winslet en Leo Woodall spelen in de film, evenals de terugkerende acteurs, onder wie Elijah Wood en Sir Ian McKellen.

Serkis, die de nieuwe film tevens regisseert, erkent de kritiek die al jaren heerst op de witte cast van de hele filmreeks. "Deze specifieke film erkent dat tot op zekere hoogte", zegt hij, waarna hij zijn standpunt vervolgt geen "politiek correcte versie" van de film te maken. "Dus, het gebeurt in feite alleen waar het relevant is."