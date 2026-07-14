Ellen Burstyn krijgt dit jaar tijdens het filmfestival van Venetië een oeuvreprijs. De actrice, onder meer bekend van haar rol in The Exorcist, krijgt tijdens het beroemde festival een Gouden Leeuw voor Lifetime Achievement, werd dinsdag bekendgemaakt.

De 93-jarige Burstyn reageerde opgetogen op de prijs. "Ik mag niet alleen naar een van mijn favoriete steden in de wereld reizen, ik mag ook nog eens naar huis met een Gouden Leeuw in mijn handen! Ik voel me vereerd, blij en erg dankbaar!"

Artistiek directeur Alberto Barbera omschreef de actrice als "een vaste waarde in de Amerikaanse cinema" en stelde dat zij een "diepgang en complexiteit" legt in "onvergetelijke vrouwelijke personages". De actrice is al tientallen jaren actief en won talloze prijzen, waaronder een Oscar, Tony Award en Emmy Award. Ze is ook nu nog aan het werk. Burstyn speelt in de korte film Flesh Impact van Maggie Gyllenhaal, die op het filmfestival zal worden vertoond.

Het filmfestival van Venetië vindt plaats van 2 tot en met 12 september. Ook George Clooney krijgt tijdens de aankomende editie een ereprijs.