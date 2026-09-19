Angela Groothuizen na bewogen jaren klaar voor Sexy Sixty-show

Levensenergie, nieuwsgierig blijven en heel veel dansen; drie van de vele thema's die Angela Groothuizen centraal heeft staan in haar nieuwe theatervoorstelling Sexy Sixty. De 66-jarige zangeres heeft er lang naartoe gewerkt, maar brengt de interactieve show op het juiste moment in haar leven naar de Nederlandse theaters, vertelt ze aan het ANP. "Ik sta er veel nieuwsgieriger en rustiger in dan de jaren ervoor. Dit keer voelt het als: 'hé, het is helemaal precies op tijd'", legt Groothuizen uit.

De zangeres zat er naar eigen zeggen niet zo lekker in de afgelopen jaren. Dat kwam onder meer door het overlijden van haar moeder en de coronapandemie. "Toen voelde ik me echt heel slecht op het podium", blikt ze terug. "Maar nu heb ik er eigenlijk wel zin in om dit met de mensen mee te maken." Volgens haar komt dat deels door haar "klotsend vol glas"-mentaliteit, maar vooral door de fase van haar leven waarin ze zich bevindt. "Ik heb het idee dat ik net begin en ik word over drie jaar zeventig. Ik tel ook heel erg mijn zegeningen, dus ik ben wel heel erg dankbaar waar ik nu sta", vertelt ze.

De show van Groothuizen gaat in de basis over het vieren van vrouw-zijn. Ze wil haar publiek dan ook meegeven dat de tijd na je zestigste "een tijd met een heel eigen betekenis" is. "Ik hoop gewoon dat ik vrouwen kan inspireren: vrouwen die al voor de kinderen zorgen, gescheiden zijn, op de bank zitten en hun mooiste jaren voorbij laten gaan. Kom op, darling!", benadrukt ze. Ook vindt de zangeres het belangrijk om te vertellen over haar eigen leven, wat ze omschrijft als "een hobbelig pad". "Het is niet voldoende om er alleen maar wat van te zeggen en dan niet kwetsbaar durven te zijn."

Seksualiteit

In de show, die zaterdag in première gaat, wil Groothuizen ook het onderwerp seksualiteit bespreekbaar maken. "Het is alleen maar preutser en stommer geworden. Maar laten we niet vergeten dat seksualiteit iets is wat bij het leven hoort en wat ook heel mooi kan zijn." Ze zal dan ook "een paar ongevraagde tips" geven. "Het is een beetje om te lollen en toch is het allemaal waar", vertelt ze.

Onderaan de streep wil Groothuizen vooral een luchtige en leuke voorstelling neerzetten, waarin veel wordt gelachen. "Het is toch een treurige tijd nu, dus ik wil mensen heel graag vrolijk naar huis sturen." Ze heeft dan ook diverse elementen bedacht om dit te realiseren. "Ze moeten van mij even uit de stoel komen en meezingen. Als het niet lukt, is het ook niet erg, want het wordt sowieso vrolijk."