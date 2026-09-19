Mike van Diem stelt vragen aan SEE.NL over Oscarinzending

Regisseur Mike van Diem heeft kritische vragen gesteld aan SEE.NL over de keuze van de Nederlandse Oscarinzending dit jaar. Van Diem was in de race met zijn film Voor de meisjes maar de selectiecommissie koos de documentaire Paikar als Nederlandse kandidaat.

Van Diem, die eerder twee Oscars won voor zijn films Karakter en Alaska, zet hier zijn vraagtekens bij. "Voor documentaires bestaat sinds jaar en dag al een eigen competitiecategorie, waaraan elke Nederlandse documentaire mag deelnemen", stelt de regisseur. "Toch heeft SEE.NL gemeend nu een extra deur voor documentaires te moeten openen, waarmee ze de enige mogelijkheid voor een Nederlandse speelfilm om deel te nemen aan de Oscarcompetitie afsluiten."

Volgens Van Diem ontneemt SEE.NL hiermee regisseurs van Nederlandse speelfilms een platform om in het buitenland hun films te promoten. "En het schept een precedent: vanaf volgend jaar zal de Oscarselectiecommissie naar verwachting overspoeld worden door documentaires, waardoor de kans op toekomstig Oscarsucces voor Nederlandse speelfilms eveneens veel kleiner wordt."

Geheime commissie

De Nederlandse Oscarinzending wordt gekozen door een commissie van filmprofessionals die SEE.NL zelf samenstelt. De namen zijn geheim. "Heeft SEE.NL de commissie wel laten inzien welke onmiddellijke gevolgen het geven van een extra Oscarkans aan een documentaire heeft voor de huidige en toekomstige promotie van de Nederlandse speelfilm in het buitenland?" vraagt Van Diem zich af.

Een woordvoerder van SEE.NL laat weten dat de organisatie binnenkort met een reactie komt. Van Diem heeft andere regisseurs en collega's opgeroepen de vraag ook bij SEE.NL neer te leggen. Regisseur Dick Maas steunt zijn collega. "Nu de keuze is gemaakt, moeten we wel kunnen controleren of alle leden voldoen aan de voorwaarden zoals het Oscarreglement voorschrijft", stelt Maas. "Er moet een meerderheid aan filmmakers in de commissie zitten en de leden mogen geen professionele band hebben met een film die meedingt om de officiële inzending. En die regels kun je alleen controleren als er bekend is wie de commissieleden zijn."

De woordvoerder van SEE.NL wil niet zeggen hoeveel steunbetuigingen voor Van Diem er al zijn ontvangen.