Angela Groothuizen voor het eerst sinds 2019 weer solo in theater

Angela Groothuizen staat voor het eerst sinds 2019 weer met een solovoorstelling in het theater. De 66-jarige zangeres en presentatrice gaat vanaf 19 september langs 37 Nederlandse theaters met haar nieuwe voorstelling Sexy Sixty.

In Sexy Sixty vertelt Groothuizen over ouder worden en haar ervaringen met onder meer de menopauze en lichamelijke veranderingen. Ook gaat ze tijdens de voorstelling in gesprek met het publiek en wordt er gezongen en gedanst.

Volgens Groothuizen heeft het woord 'sexy' in de titel niets met leeftijd te maken, maar met "zelfvertrouwen, eigen stijl, humor en levenswijsheid".