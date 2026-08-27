Voetbalbond Saudi-Arabië blijft achter FIFA-baas Infantino staan

RIYAD (ANP/RTR) - De voetbalbond van Saudi-Arabië heeft "voorlopig" zijn steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De baas van de wereldvoetbalbond ligt nog steeds onder vuur na zijn inmiddels ingetrokken voorstel om een commerciële organisatie voor de FIFA-toernooirechten op te richten en 20 procent daarvan aan particuliere investeerders te verkopen.

In een verklaring zegt de Saudische voetbalbond (SAFF) blij te zijn met de erkenning van FIFA van de gemaakte fouten, de excuses en het besluit het voorstel in te trekken.

"Op dit moment steunt de SAFF de inspanningen van FIFA-voorzitter Infantino om de eenheid te herstellen in de voetbalfamilie en door te gaan met het laten groeien van de sport ten behoeve van iedereen", aldus de bond, die in 2034 het WK voetbal organiseert.