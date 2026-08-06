Veel mensen realiseren zich niet hoeveel Jerney Kaagman heeft betekend voor de Nederlandse popmuziek. "Alle muzikanten in Nederland staan allemaal op haar schouders", zei zangeres Angela Groothuizen donderdag in het NPO 1-programma Goedenavond Nederland in een reactie op het overlijden van Kaagman.

Na haar carrière met Earth & Fire legde Kaagman zich jarenlang toe op het behartigen van de belangen van popmuzikanten en het stimuleren van het Nederlandse muziekproduct. Ook lobbyde zij actief in politiek Den Haag voor het regelen van rechten voor popmuzikanten.

"Ik ben zo dol op die vrouw en ze was zo bijzonder", zei Groothuizen, die in het verleden veel met Kaagman samenwerkte. "Zij heeft de boel voor iedereen rechtgetrokken. Niet voor zichzelf, want toen waren wij allemaal al over ons hoogtepunt heen. Zij had gewoon minister van Cultuur moeten worden. Dat hoopten wij altijd."

Kaagman speelde onder meer een rol bij de invoering en bescherming van de Wet op de Naburige Rechten. Deze wet vormt de basis voor het werk dat rechtenorganisatie Sena uitvoert met het incasseren en uitkeren van vergoedingen voor muzikanten en producenten wanneer hun muziek in het openbaar wordt gedraaid.

"Zij heeft echt die kar getrokken", aldus Groothuizen. "Elke keer als ik mijn Sena binnenkrijg, denk ik: goed gedaan, meid."