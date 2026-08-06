Gordon heeft geschrokken gereageerd op het overlijden van Jerney Kaagman, met wie hij in 2007 en 2008 in de jury van het vierde seizoen van Idols zat. Op Instagram schrijft hij dat hij "zeldzaam leuke en warme herinneringen aan lieve Jerney" heeft.

"Wat was ze iconisch als jurylid en wat een plezier hebben we gehad. Wat heeft ze veel betekend voor de Nederlandse muziekindustrie, ook als directeur van Conamus waar ze streed voor de rechten van ons muzikanten", gaat Gordon verder. Volgens hem kwam Kaagman in het verleden vaak naar zijn koffietent in Blaricum, en haalden ze dan "anekdotes uit de kast".

"Altijd even lief en geïnteresseerd. Wat heeft ze gestreden tegen haar slopende ziekte afgelopen jaren", aldus Gordon. "Ik wens dat ze weer herenigd is met haar lieve man Bert en haar familie de kracht en sterkte om dit verlies te kunnen dragen. Dag lieve Jerney, voor altijd in mijn hart."