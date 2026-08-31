Angèle treedt volgend jaar op in Amsterdam

De Belgische zangeres Angèle komt volgend jaar naar Nederland. De 30-jarige artieste geeft 11 mei een concert in AFAS Live in Amsterdam als onderdeel van haar nieuwe Instinct Tour, heeft concertorganisator MOJO maandag bekendgemaakt.

De internationale tournee gaat in het voorjaar van start en telt vooralsnog 23 optredens in Europa en Noord-Amerika. De tour volgt op Angèles derde album INSTINCT, dat op 16 oktober verschijnt. Vrijdag bracht ze daarvan de nieuwe single Une seule vie uit.

Angèle brak in 2018 door met haar debuutalbum Brol en werkte later samen met onder anderen Dua Lipa. In 2024 trad ze op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs.