Eurocross: flink meer hulpvragen tijdens zomervakantie

LEIDEN (ANP) - Alarmcentrale Eurocross zag deze zomervakantie het aantal hulpvragen "flink" toenemen. Natuurgeweld, scooterongelukken en mogelijke hondsdolheidbesmettingen vielen op als redenen om te bellen. Het aantal medische hulpvragen lag 11 procent hoger dan vorig jaar; het aantal pech- en schademeldingen in het buitenland steeg met zo'n 5 procent.

In totaal 379 reizigers vroegen deze zomerperiode om hulp nadat zij mogelijk waren blootgesteld aan het virus dat hondsdolheid veroorzaakt. Dat is 18 procent meer dan in de zomervakantie van 2025. De meeste meldingen kwamen uit Indonesië en Thailand.

Zo'n 200 reizigers bevroegen Eurocross deze zomer over natuurgeweld. De vragen gingen vooral over de veiligheid en bereikbaarheid van hun accommodatie, verzekeringsdekking en de gevolgen van een evacuatie.

Ook scooterongelukken waren een veelgeziene reden om te bellen. Het grootste deel van de ruim 200 meldingen kwam uit Indonesië, Thailand en Griekenland. Vorig jaar waren er 169 meldingen rond deze periode.