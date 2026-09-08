Angelina Jolie heeft samen met haar zoon Knox onverwacht een boksclub bezocht in de Oekraïense stad Charkiv. De 18-jarige Knox trainde daar in muay thai met Oekraïense militairen, maakte de Oekraïense boksbond bekend.

De eigenaar van de boksclub wist vooraf niet dat de 51-jarige actrice zou komen. Hij had alleen een reservering voor zondag ontvangen. Nadat beelden van het bezoek online verschenen, benadrukte hij dat het "geen grap" en "geen AI" was. Jolie zou onder meer hebben gezegd dat ze de sportschool mooi vond.

Jolie bezocht Oekraïne sinds het begin van de grootschalige Russische invasie in 2022 meerdere keren. De actrice zet zich al jaren in voor vluchtelingen en andere slachtoffers van conflicten en was jarenlang speciaal gezant voor vluchtelingenorganisatie UNHCR van de Verenigde Naties.