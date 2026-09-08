Elon Musk wordt in de eerste teaser van de nieuwe documentaire Musk zowel geprezen als fel bekritiseerd. In de maandag verschenen teaser wordt de miljardair eerst geroemd als mogelijk "de grootste nog levende uitvinder", waarna de toon omslaat en hij onder meer een "fascist" wordt genoemd.

In de 48 seconden durende teaser zijn beelden van onder meer ruimtevaartuigen te zien, terwijl verschillende stemmen zich over Musk uitlaten. Zo wordt hij "de echte Iron Man" en "een van de grootste bouwers aller tijden" genoemd. Andere omschrijvingen zijn chaotisch, wreed en egoïstisch. De teaser eindigt met de woorden "Elon is een atoombom", terwijl een ruimtevaartuig neerstort en in vlammen opgaat.

Musk gaat dinsdag in wereldpremière op het filmfestival van Venetië. Regisseur Alex Gibney maakte in 2023 bekend dat hij aan de documentaire werkte. Musk voorspelde destijds op X dat de film een "hit piece", een doelbewust negatief portret, zou worden. Gibney reageerde daarop met de vraag hoe Musk dat kon weten.

De documentaire duurt bijna vier uur. Talking Heads-frontman David Byrne schreef en zong voor de film het nieuwe nummer Let Me Sell You a Dream. Na Venetië wordt Musk ook vertoond op het filmfestival van Toronto.