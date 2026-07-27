Angels in America weer te zien bij gezelschap ITA

Toneelgezelschap ITA voert eind augustus weer drie keer het beroemde toneelstuk Angels in America op. Dat meldt het gezelschap in zijn nieuwsbrief. De kaartverkoop is al van start gegaan. Angels in America is een Amerikaanse mozaïekvertelling over mensen in New York die in de jaren tachtig worden geconfronteerd met hiv en aids.

Regisseur Ivo van Hove maakte in 2008 een nieuwe versie van het epische stuk van de Amerikaanse schrijver Tony Kushner. Hoofdrollen in het stuk werden gespeeld door Hans Kesting, Marieke Heebink, Fedja van Huêt, Barry Atsma en Eelco Smits. Kushner prees de Amsterdamse versie als "zijn favoriete versie" en hoofdrolspeler Hans Kesting ontving een Louis d'Or, de belangrijkste Nederlandse toneelprijs.

Toneelgroep Amsterdam, zoals ITA vroeger heette, nam Angels in America tot en met 2015 elk jaar in reprise. Na een pauze van tien jaar keerde het stuk in 2025 weer terug, met deels dezelfde acteurs in de hoofdrollen. Ook dit jaar voert ITA de voorstelling dus weer op. "Ruim dertig jaar na zijn première geldt Angels in America nog altijd als een van de belangrijkste toneelstukken van onze tijd", zegt het gezelschap.

Naast Kesting en Smits zijn nu onder anderen Eefje Paddenburg, Jesse Mensah en Minne Koole te zien.