Verdediger Van de Ven ziet nieuwe ambitie bij Tottenham Hotspur

SYDNEY (ANP/RTR) - Micky van de Ven ziet dat Tottenham Hotspur veranderd is ten opzichte van het moeizame vorige seizoen. "Je kan zien dat de club nieuwe ambitie heeft", zei de verdediger van Oranje tegen BBC in Sydney, waar de club zich voorbereidt op het nieuwe seizoen en woensdag tegen Sydney FC speelt.

"Dat is heel belangrijk voor spelers die hier al langer zijn", vervolgde Van de Ven. "Vorig seizoen was heel stressvol, echt onacceptabel van onze kant. Het betekent veel om dat allemaal achter ons te laten en fris het nieuwe seizoen in te gaan."

Tottenham ontliep degradatie maar nipt vorig seizoen. Coach Roberto de Zerbi kreeg na de handhaving wel de nodige versterkingen voor zo'n 277 miljoen euro. Middenvelder Sandro Tonali en Mateus Fernandes en verdediger Jan Paul van Hecke werden aangetrokken. "Het is goed om te zien dat de club veranderingen heeft aangebracht", zei Van de Ven daarover.