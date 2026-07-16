Anna Drijver te zien in nieuwe crimeserie Koud

Anna Drijver is volgend jaar te zien in de nieuwe crimeserie Koud. Dat maakte streamingdienst SkyShowtime donderdag bekend. De serie is een spin-off van de dramareeks Onopgelost uit 2024.

De Nederlandse actrice vertolkt samen met de Vlaamse Jelle De Beule een van de hoofdrollen in de achtdelige serie. De regie ligt in handen van Thomas Korthals Altes en André van Duren. Volgens de streamingdienst verschijnt de titel, waarvan de opnames onlangs van start zijn gegaan, begin volgend jaar exclusief op het platform.

Koud vertelt het verhaal van de professor forensische psychologie Frederik Plantyn (De Beule), die samen met zijn studenten onderzoek doet naar onopgeloste misdrijven. Wanneer het lichaam van een zwaar verminkte vrouw wordt gevonden, wordt Plantyn genoodzaakt samen te werken met de eigenzinnige rechercheur Esther de Graaf (Anna Drijver).