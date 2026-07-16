Doorbraak voor Jesy Nelson in campagne over ziekte: dag van hoop

Jesy Nelson heeft verheugd gereageerd op een grootschalig onderzoek waarbij alle pasgeboren baby's getest worden op de genetische aandoening waar haar dochters aan lijden. "Na jarenlang campagne voeren betekent dit ontzettend veel", zei de voormalig Little Mix-zangeres volgens de BBC.

De tweelingdochters van Nelson werden na hun geboorte gediagnosticeerd met een zeldzame spieraandoening (SMA). De zangeres heeft er sindsdien voor gepleit om de aandoening in de hielprikscreening op te nemen, aangezien een vroege behandeling kan helpen de ernstigste gevolgen te voorkomen. "Vandaag is een dag van hoop", zei de zangeres woensdagavond nadat het nieuws naar buiten kwam. "Het is een ongelooflijk gevoel van trots dat toekomstige gezinnen toegang zullen hebben tot een vroege diagnose en de mogelijkheid tot de best mogelijke uitkomsten."

"Dit is een overwinning voor elk gezin dat getroffen is door SMA", vervolgt de zangeres en activiste. "Hoewel het de toekomst van onze kinderen niet kan veranderen, weet ik dat het het begin markeert van een betere toekomst voor toekomstige SMA-gezinnen." De tweeling werd in mei 2025 geboren. De diagnose betekent dat de dochters van Nelson waarschijnlijk nooit kunnen lopen.