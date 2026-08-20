Anna Faris uit zelfbescherming gestopt met drinken

Anna Faris is gestopt met het drinken van alcohol. De 49-jarige actrice vertelt in de podcast Dear Chelsea dat stoppen haar meerdere positieve dingen heeft gebracht.

"Het blijkt dat er voor mij absoluut een verband bestaat tussen drinken en depressie", aldus Faris. "Ik moest een stap terugdoen om mezelf niet langer te saboteren." De actrice vertelt niet wanneer ze precies is gestopt met alcohol.

Faris merkt sinds ongeveer een jaar ook dat ze anders naar haar carrière kijkt. Ze kan het inmiddels meer waarderen wanneer mensen haar herkennen en bijvoorbeeld moeten lachen omdat ze aan een van haar komische rollen denken. Die verandering noemt ze "een van de vele cadeaus" van het niet meer drinken.

De actrice, bekend van onder meer de Scary Movie-films en The House Bunny, sprak voor zover bekend niet eerder publiekelijk over haar alcoholgebruik. Opvallend genoeg speelde ze van 2013 tot 2020 in de serie Mom een alleenstaande moeder die ook was gestopt met drinken.