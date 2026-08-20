James Bond-game 007 First Light 4 miljoen keer verkocht

De James Bond-videogame 007 First Light is sinds de release eind mei 4 miljoen keer verkocht. Dat maakte ontwikkelaar IO Interactive bekend op social media. Het is het eerste grote videospel over de Britse geheim agent sinds 007 Legends in 2012 verscheen.

"Sinds de release zijn er 4 miljoen exemplaren verkocht! Bedankt dat jullie ons op deze reis hebben vergezeld en deel hebben uitgemaakt van de terugkeer van James Bond in de gamewereld", schrijft de studio. IO Interactive maakte verder bekend dat het binnen een jaar nog met een aantal updates komt, waaronder nieuwe missies en gadgets voor het spel. De game komt ook nog uit op de Nintendo Switch 2.

Hoewel experts zeggen dat de mijlpaal vrij snel bereikt is, kan het nog altijd sneller. Medio april werd bekend dat de open-worldgame Crimson Desert in minder dan een maand na de release al 5 miljoen keer was verkocht.