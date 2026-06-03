Anna Gimbrère hoopt haar partner Herman van der Zandt zover te krijgen om een tijdje in het buitenland te gaan wonen. "Een paar maanden of een jaar, zodat je ergens iets kunt opbouwen", zegt de wetenschapsjournalist in een interview met Beau Monde.

"Ik sta enorm open voor nieuwe dingen die op mijn pad komen en ik hoop dat ik Herman zo gek krijg om mee te gaan", vervolgt de 40-jarige Gimbrère. "En anders ga ik in mijn eentje drie maanden op, drie maanden af. Arme Herman. Die leest dit straks en denkt: wat heb je nu toch weer bedacht?"

Gimbrère en Van der Zandt verwelkomden vorig jaar zoon Felix. Met de baby op komst gingen de twee samenwonen, en dat is nog steeds wennen. "Ik vond onze relatie perfect toen we nog niet samenwoonden. Ik vind het fijn als we dingen voor onszelf doen en als je elkaar daarna weer ziet, is het altijd leuk. Nu we samenwonen, is het burgerlijker en is naast elkaar wakker worden inmiddels normaal", zegt Gimbrère daarover. "Aan de andere kant zie ik nu hoe leuk hij is als vader en als huisman. Samenwonen voelt ook verrijkend. Ik denk eerlijk gezegd dat het voor hem moeilijker is om aan mij te wennen dan andersom. Ik ben gewoon teringonrustig en daar kan hij last van hebben."