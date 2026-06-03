DEN HAAG (ANP) - Aan het komende WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico doen meer spelers van Nederlandse clubs mee dan ooit. Uit de Eredivisie zijn 33 voetballers geselecteerd, uit de eerste divisie 5. Gezamenlijk is dat het dubbele van de 19 van het WK in 2022 in Qatar. Het komende wereldkampioenschap telt met 48 ook meer deelnemers dan ooit.

Opvallend is dat het Nederlands elftal met Guus Til (PSV) en Wout Weghorst (Ajax) juist maar twee Eredivisiespelers kent. Dat is veel lager dan de afgelopen WK's. In Qatar bestond de selectie van Oranje bijvoorbeeld nog uit twaalf spelers van clubs uit eigen land.

Curaçao, dat zich voor het eerst plaatste, telt met twaalf het hoogste aantal spelers uit Nederlandse competities. Japan volgt met vijf.

Eerste divisie

Samen met Haïti (Ruben Providence, Almere City FC) is Curaçao ook de enige ploeg die voetballers uit de eerste divisie heeft geselecteerd. Het gaat bij de ploeg van bondscoach Dick Advocaat om Kevin Felida (FC Den Bosch), Trevor Doornbusch (VVV-Venlo), Godfried Roemeratoe en Roshon van Eijma (beiden RKC Waalwijk). Hierbij is gekeken naar de competitie-indeling van afgelopen seizoen.

De Engelse Premier League levert de meeste spelers. 163 van de 1248 WK-deelnemers komen uit in wat door velen wordt beschouwd als de sterkste competitie ter wereld. De Duitse Bundesliga volgt met 101. De Eredivisie staat op de negende plek.

In de selecties van Qatar en Saudi-Arabië voetbalt het grootste deel van de spelers in eigen land. Beide ploegen tellen maar één speler uit een andere competitie. Bij Qatar is dat Homam Ahmed van het Spaanse Cultural Leonesa, bij Saudi-Arabië Saud Abdulhamid van het Franse Lens.

Bij Manchester City voetballen de meeste WK-gangers, met negentien. Bayern München levert één speler minder.