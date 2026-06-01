Anna Kendrick is aangenomen als regisseur van de nieuwe Netflix-film Seven Husbands of Evelyn Hugo. De Amerikaanse, toch vooral bekend als actrice en zangeres, is volgens Deadline al de derde regisseur van het project. Eerder gaven twee andere filmmakers de job terug. Waarom deze Maggie Betts en Leslye Headland dat deden, is niet bekend.

Netflix vergaarde in 2022 al de rechten van de boekverfilming, maar worstelde sindsdien met de productie ervan. Het verhaal is gebaseerd op het boek van Taylor Jenkins Reid uit 2017. Het gaat over een fictieve oude Hollywoodster die een laatste interview geeft aan een journalist. Tijdens het gesprek vertelt de actrice, die doorgaans weinig loslaat over haar privéleven, ronduit over haar zeven huwelijken en talloze andere showbizzschandalen.

Er is nog niets bekend over de casting van de film. Het is overigens niet het regiedebuut van Kendrick. De actrice nam voor het eerst plaats in de regiestoel voor de Netflix-film Woman of the Hour uit 2023, waarin ze zelf de hoofdrol speelde.