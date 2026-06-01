WARSCHAU (ANP) - De Nederlandse 3x3-basketballers zijn het WK in Warschau goed begonnen. Zowel het mannen- als het vrouwenteam, dat de titelverdediger is, won de eerste twee groepswedstrijden.

Het viertal bij de mannen, met olympisch kampioenen Worthy de Jong en Jan Driessen en verder Bryan Alberts en Daen van Tilborg, won in de groepsfase van Nieuw-Zeeland (21-13) en China (22-10).

De basketbalsters begonnen met een zege op Tsjechië (12-8) en waren later maandagavond ook met 19-13 te sterk voor Azerbeidzjan. Van het team dat in 2025 de wereldtitel veroverde in Ulaanbaatar spelen Noor Driessen en Ilse Kuijt mee. Lotte van Kruistum en Zoë Slagter zijn de teamgenoten in de Poolse hoofdstad.

De 3x3-basketballers nemen het woensdag op tegen Japan en Duitsland. De vrouwen treffen dezelfde dag Madagaskar en Polen.