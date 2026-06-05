Anna von Hauswolff heeft haar optreden op het Nederlandse festival Best Kept Secret moeten annuleren om gezondheidsredenen. In een verklaring die door het festival is gedeeld, spreekt een woordvoerder van de Zweedse zangeres van "een plotselinge en ernstige medische noodsituatie".

Wat er precies met Von Hauswolff aan de hand is, wordt niet gedeeld. "Ze is momenteel thuis aan het herstellen en heeft meer tijd nodig voordat ze weer volledig de oude is."

Best Kept Secret laat weten op zoek te zijn naar een vervanger voor de Zweedse, die op zondag 14 juni op stage TWO zou staan. Het driedaagse festival vindt van 12 tot en met 14 juni plaats in de Beekse Bergen. Headliners zijn Jack White, Nick Cave en Gorillaz.