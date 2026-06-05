Bioscoopconcern Pathé heeft in mei 1,3 miljoen bezoekers getrokken. Daarmee heeft de grootste exploitant van Nederland de beste bioscoopmaand achter de rug sinds 2019, zowel in bezoekersaantallen als in omzet. Een woordvoerder meldt dat 2026 sowieso een bovengemiddeld goed bioscoopjaar lijkt te worden: "We liggen inmiddels 10 procent voor op de cijfers van 2025."

Volgens Pathé zijn de goede cijfers vooral te danken aan het aanbod van grote, aansprekende bioscooptitels, zoals The Devil Wears Prada 2, de horrorfilm Obsession en de nieuwe Star Wars-film. De best bezochte film in mei was de biografiefilm over Michael Jackson. Ook in mei 2019, toen Pathé meer dan 1,6 miljoen bezoekers trok, waren de goede cijfers te danken aan het populaire aanbod. In die maand was het vooral de film Avengers: Endgame die zorgde voor een piek in het aantal bezoekers.

Uiteindelijk bleek 2019 voor zowel Pathé als de gehele bioscoopbranche een recordjaar. In Nederland werden ruim 38 miljoen bioscoopkaartjes verkocht. Pathé ontving dat jaar 17 miljoen bezoekers.