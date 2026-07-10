De tribune van Wimbledon is op de dag van de halve finales afgeladen met sterren, schrijven Britse media. Keira Knightley en haar man James Righton kwamen vrijdag hand in hand aanlopen en Anna Wintour nam plaats op de tribune voor de wedstrijd van de Britse Arthur Fery. Ook Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk was aanwezig.

Vooral de aankomst van Knightley en Righton viel op, omdat enkele weken geleden geruchten de ronde deden over een mogelijke scheiding. In april bevestigde het stel al dat alles goed is. De actrice uit Love Actually juichte tijdens de wedstrijd van Fery tegen Alexander Zverev onder meer samen met acteur Richard E. Grant.

Wintour werd vergezeld door regisseur Baz Luhrmann, modeontwerper Tom Ford en acteur George MacKay. Actrice Felicity Jones, documentairemaker Louis Theroux en acteur Martin Freeman werden ook op de tribunes vastgelegd.

Arthur Fery verloor van de Duitser Zverev in drie sets: 7-6, 6-2, 6-4. Het is de eerste keer dat Zverev de finale van Wimbledon bereikt. Hij speelt tegen de winnaar van de andere wedstrijd op vrijdag, Jannik Sinner of Novak Djokovic.