Shakira keert na twintig jaar terug naar de piramides in Egypte voor een bijzonder optreden. De Colombiaanse zangeres betreedt daar op 28 november het podium voor een concert dat onderdeel uitmaakt van haar wereldtournee Las Mujeres Ya No Lloran, meldt muziektijdschrift Billboard.

"Ik ben ontzettend blij om in Egypte op te treden, bij de piramides van Gizeh", laat de 49-jarige artiest weten in een verklaring. De piramides vormden eerder in 2007 al het decor voor een optreden van de zangeres tijdens haar Oral Fixation-tournee.

Shakira brengt tijdens haar tournee nummers ten gehore van haar meest recente album Las Mujeres Ya No Lloran. Ook zingt ze bekende hits als Hips Don't Lie, La Tortura en Chantaje.