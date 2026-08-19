Anne Hathaway wilde Julie Andrews overhalen voor Princess Diaries

Anne Hathaway had graag gewild dat Julie Andrews ook zou meedoen in de aankomende derde Princess Diaries-film. Dat zei de actrice onlangs in een interview met Entertainment Tonight. "We hebben echt hard geprobeerd om te kijken of ze erbij zou willen zijn", stelde Hathaway.

De 90-jarige Andrews had eerder tegen The Hollywood Reporter gezegd dat ze niet in de derde film te zien zou zijn. Ze zei dat het "niet voelde alsof ze deel moest uitmaken" van de derde film.

"Allereerst wil ik zeggen dat als ze van gedachten verandert, ze welkom is", reageerde Hathaway op de uitspraken van haar collega uit de Princess Diaries-films uit 2001 en 2004. "Maar we willen ook respect tonen. Als iemand heeft bijgedragen aan de wereld van entertainment, dan is zij het wel. Wat zij ook wil, daar hebben we alle begrip voor."