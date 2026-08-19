Prins Laurent erkent buitenechtelijke zoon officieel

De Belgische prins Laurent heeft zijn buitenechtelijke zoon Clément officieel erkend. Dat schrijft de Belgische krant Le Soir woensdag. De stap betekent dat België er een nieuwe prins bij krijgt.

De 62-jarige Laurent maakte vorig jaar al bekend dat hij een zoon heeft met Iris Vandenkerckhove, beter bekend als zangeres Wendy Van Wanten. Met zijn vrouw prinses Claire heeft hij drie kinderen: Louise, Nicolas en Aymeric.

Om de titel van prins officieel te dragen moet koning Filip nog wel een koninklijk besluit ondertekenen. Volgens Belgische media zal Clément geen dotatie, ofwel financiële toelage, ontvangen. Wel geldt hij als volwaardige erfgenaam van Laurent en heeft hij het recht om zijn achternaam van Saksen-Coburg te dragen. Dat deed prinses Delphine in het verleden ook, toen zij werd erkend als dochter van koning Albert.