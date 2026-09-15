Annekee Molenaar over relatiebreuk: nog nooit zoveel pijn gehad

Annekee Molenaar heeft een "pittig jaar" gehad nadat haar relatie met voetballer Matthijs de Ligt in juni was gestrand. In gesprek met Robbert Rodenburg voor zijn nieuwe YouTube-serie Guncle, blikt ze terug op "een jaar vol verandering".

Vorig jaar zouden de twee een groot huwelijksfeest in Italië geven, nadat ze een jaar eerder al het ja-woord tegen elkaar hadden uitgesproken. Drie weken voor het geplande feest kwam Molenaar naar eigen zeggen tot de conclusie dat "het er op de romantische manier niet meer was". "Ik denk dat we ons allebei realiseerden dat die liefde er is, maar niet meer op die romantische manier als dat we heel graag zouden willen." Op dat moment was het "een hel" in haar hoofd. "Ik kan me wel voorstellen dat mensen denken: hoe kun je nou trouwen en een jaar later alweer scheiden? Maar ik heb eigenlijk nergens spijt van." Ook weerspreekt ze geruchten dat er sprake zou zijn van een ruzie. "Ik begrijp dat mensen denken: daar moet echt iets gebeurd zijn tussen die twee. Maar dat is gewoon niet zo."

Er verschenen vorig jaar geruchten over een breuk toen De Ligt trouwfoto's van zijn Instagrampagina haalde en Molenaar haar meisjesnaam weer aannam. Deze zomer bevestigde De Ligt dat hij met iemand anders aan het daten is. "Ik wilde heel graag dat het zou werken", vervolgt Molenaar. Ook vond ze het lastig dat hun breuk zo onder een vergrootglas lag in de media. "Door een break-up gaan is sowieso heel verdrietig en zwaar. Maar wanneer er heel veel mensen meekijken en er iets van vinden, en ook heel veel mensen die je niet kent daar een mening over delen, maakt dat het nog wel wat zwaarder."

Rouwproces

Het verdriet om de relatiebreuk is nog altijd aanwezig. Ook vond ze het zelf heel spannend om na een relatie van 8 jaar weer alleen te zijn. "Alles vond ik spannend. Alles was nieuw, alles was eng. Ik heb acht jaar geleefd als duo. Dat is gewoon een proces van rouw." Ze omschrijft de periode als een "hele abrupte verandering". "Daar ben je verdrietig om en je hebt pijn. Ik heb het echt als heel fysiek ervaren." Zo had ze pijn in haar lichaam en begrijpt ze nu ook beter waar de term 'gebroken hart' vandaan komt. "Ik heb nog nooit een grotere pijn meegemaakt dan dat (...). Als ik het aan mijn vriendinnen moest omschrijven: wat voel je nu? Dan omschreef ik het altijd alsof ik een openhartoperatie had en dat iemand tegen mijn hart aan het blazen was. Zo fragiel en kwetsbaar voelde ik me."

Ondanks de breuk is er volgens Molenaar nog steeds sprake van liefde tussen de twee. "Er is echt heel veel liefde. Ik denk alleen dat het meest liefdevolle wat wij hebben gedaan is dat we hebben gezegd: 'jij gaat deze kant op en ik ga die kant op'." Ook hebben de twee af en toe nog contact. "En dat is altijd liefdevol. Hij is heel goed bevriend met mijn broers. En dat vind ik ook nog steeds hartverwarmend. Ik ben goed met zijn familie en hij is goed met mijn familie. Mijn familie zal ook altijd alleen maar vol lof over hem praten. Dat kan ook niet anders."