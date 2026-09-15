RC Lens ontslaat Duitse trainer Toppmöller na zes wedstrijden

LENS (ANP) - RC Lens heeft de Duitse trainer Dino Toppmöller ontslagen. Dat maakte de Franse voetbalclub dinsdag bekend. De 45-jarige trainer maakte deze zomer de overstap naar Lens, en stond slechts zes wedstrijden voor de groep. Hij had de functie overgenomen van Pierre Sage, die met Lens verrassend tweede was geworden in de Franse competitie.

Volgens Lens was er een verschil in inzicht tussen de club en Toppmöller over het herorganiseren van de staf. De club besloot daarop om de Duitser en zijn twee assistenten te ontslaan. Yannick Cahuzac neemt de positie van hoofdtrainer voorlopig waar.

Toppmöller was zijn loopbaan bij Lens begonnen met een overwinning op Paris Saint-Germain in de strijd om de Franse Supercup. In de competitie haalde Lens uit de eerste vier wedstrijden 4 punten en staat de club tiende. De eerste Champions League-wedstrijd werd gewonnen, uit bij Slavia Praag.