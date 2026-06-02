Annemiek uit Boer zoekt vrouw verwelkomt zoontje

Annemiek Koekoek is voor de tweede keer moeder geworden. De oud-deelnemer van Boer zoekt vrouw maakte de geboorte van haar zoontje bekend in een bericht op sociale media.

"Trots zijn wij op de geboorte van onze jongste zoon en broertje", schrijft ze op Instagram bij een foto waarop ze haar baby vasthoudt. Koekoek laat weten eind april te zijn bevallen van haar zoon.

"Onze jongste zoon slaapt goed, drinkt goed en groeit goed! Onze oudste zoon overlaadt hem met knuffels en is een supertrotse grote broer", aldus de boerin, die wordt overspoeld met felicitaties. "Gefeliciteerd met weer zo'n geweldig schattig ventje!", reageert Boer zoekt vrouw-presentatrice Yvon Jaspers. "Geniet van jouw drie mannen! Ik kom ze graag bewonderen."

Koekoek, die geen liefdesmatch overhield aan het programma, heeft sinds 2022 een relatie. In 2024 werd ze voor het eerst moeder van een zoon.