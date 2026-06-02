Prinses Ariane debuteert bij staatsbanket Japan

Prinses Ariane is op woensdagavond 17 juni voor het eerst aanwezig bij een staatsbanket. De 19-jarige jongste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima schuift aan bij het galadiner voor het Japanse keizerspaar, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag.

Ook prinses Amalia, prinses Beatrix, prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven en prinses Laurentien zijn aanwezig bij het staatsbanket in het paleis op de Dam voor het staatsbezoek van Japan.

Prinses Amalia debuteerde in 2024 bij een staatsbanket, ter gelegenheid van het Spaanse staatsbezoek. Prinses Alexia is nog niet aanwezig geweest bij een staatsbanket.