Het NPO Radio 1 Tourcafé keert binnenkort terug in Beeld & Geluid. Oud-wielrenster Annemiek van Vleuten opent het café op zaterdag 18 juli, maakte de NOS woensdagochtend bekend. Tot en met zondag 26 juli kunnen wielrenliefhebbers daar dan de Tour de France volgen op een groot scherm en dagelijks luisteren naar optredens van bekende artiesten.

Henry Schut en Ghislaine Plag presenteren vanuit Hilversum het programma NOS Radio Tour de France. Plag maakt dit jaar haar debuut in het programma. Rondom de uitzendingen zijn er liveoptredens van onder anderen Douwe Bob, Loïs Lane en Alain Clark. Tijdens de rustdag op maandag 20 juli presenteren Plag en Schut de Tourquiz XL, waar alle bezoekers van het café aan mee kunnen doen.

De studio van waaruit de uitzendingen gemaakt worden, bevindt zich in een grote camper. Hier worden, los van de programma's rondom de Tour de France, ook de uitzendingen van De Taalstaat (KRO-NCRV), In de Kantine (WNL) en De Perstribune (Omroep MAX) gemaakt.