Annet Malherbe had niet verwacht dat ze donderdagavond naar huis zou gaan met de Televizier-Ring Acteur, omdat ze naar eigen zeggen weinig moeite heeft gedaan om stemmen te werven. Dat zegt de actrice na afloop van het Gouden Televizier-Ring Gala in een gesprek met het ANP. Malherbe nam de prijs in ontvangst tijdens de jaarlijkse uitreiking in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

"Ik kan niet anders zeggen dan dat het een heel groot compliment is van mensen die ik niet ken", zegt Malherbe zichtbaar verrast. "Het is een bijzondere prijs. Ik heb niet gezegd: stem op mij tegen mijn familie en vrienden, maar toch heb ik deze prijs gekregen", aldus Malherbe.

De actrice, die het afgelopen jaar te zien was in de Omroep MAX-serie Rust & Vreugd, schatte haar kansen vooraf op 50 procent. "Ik ben er heel blij mee. Ik voel mij gevleid, maar als ik hem niet had gekregen, had ik niet in mijn kussen zitten huilen", laat ze weten.

Het was de eerste keer dat de actrice genomineerd werd voor een Televizier-Ring. Naast haar maakten ook Woeste Grond-acteur Hendrik Jan Bökkers en Malou Gorter uit Oogappels kans op de prijs.