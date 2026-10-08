Travis Scott, Charli xcx, The Killers en David Guetta staan volgend jaar op het podium als headliners van Lollapalooza in Argentinië, Chili en Brazilië. Dat heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt.

Ook Queens of the Stone Age, Leon Bridges, The Prodigy, Fontaines D.C., sombr, Raye en Lola Young treden op tijdens de drie festivals. Verder staan onder anderen Dominic Fike, Cage the Elephant en Geese in de line-up.

De festivals in Chili en Argentinië vinden plaats van 12 tot en met 14 maart 2027. Lollapalooza Chili wordt gehouden in Santiago, terwijl de Argentijnse editie plaatsvindt in Buenos Aires. De Braziliaanse editie staat gepland van 19 tot en met 21 maart in São Paulo.