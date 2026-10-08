Annet Malherbe wint Televizier-Ring Acteur

Annet Malherbe heeft donderdagavond de Televizier-Ring Acteur gewonnen. Dat werd bekendgemaakt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in Amsterdam. Het was de eerste keer dat de actrice genomineerd werd voor de prijs.

Malherbe was afgelopen jaar onder meer te zien in de Omroep MAX-serie Rust & Vreugd. De dramaserie gaat over Emma, gespeeld door Malherbe, die na het overlijden van haar man zijn volkstuin overneemt op het complex Rust en Vreugd.

Andere genomineerden voor de prijs waren Woeste Grond-acteur Hendrik Jan Bökkers en Malou Gorter uit Oogappels. Zij werden beiden voor de tweede keer genomineerd. Vorig jaar ging de prijs naar Wesley van Klink voor zijn rol in Bennie.