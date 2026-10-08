Joop van den Ende raakte donderdagavond zichtbaar geëmotioneerd toen hij tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala de oeuvreprijs in ontvangst nam. De 84-jarige tv- en theaterproducent kreeg in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam een staande ovatie van zijn vakgenoten.

Tijdens de uitzending werd Van den Ende door Chantal Janzen verrast met videoboodschappen van onder anderen John de Mol, Henny Huisman, Simone Kleinsma, Caroline Tensen, Reinout Oerlemans en André van Duin. Zij prezen zijn carrière en zijn invloed op de Nederlandse televisie. "Televisie is het mooiste vak van de wereld. Koester het en… ik mis het enorm", zei Van den Ende geëmotioneerd.

Van den Ende kreeg de oeuvreprijs voor zijn bijdrage aan de Nederlandse televisie. Met zijn tv-producties werd hij in totaal 26 keer genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring.

De organisatie noemde de onderscheiding eerder "de kroon op een carrière die zijn weerga niet kent". De oeuvreprijs ging eerder naar onder anderen Mies Bouwman (2009), Linda de Mol (2015), Ivo Niehe (2020) en André van Duin (2024).