Anniko van Santen wordt de presentator van het spelprogramma AVROTROS Triviant, laat de omroep weten aan het ANP. Het voormalige TROS Triviant keert vanaf 10 augustus in vernieuwde vorm terug op werkdagen op NPO 1.

"Mensen zullen me vast vooral van twintig jaar Opsporing Verzocht kennen, maar ik ben als gast door de jaren heen ook geregeld opgedoken in kennisquizzen. Ik ben namelijk van kinds af aan al dol op gekke feitjes en trivia slurpen", zegt Van Santen. "Ik verheug me er enorm op dat ik nu degene ben die dat leuke gevoel gaat aanzwengelen bij iedereen thuis en de spelers van AVROTROS Triviant in onze studio."

Van Santen deed in de loop der jaren regelmatig mee aan spelprogramma's. In 2009 werd ze winnaar van De Slimste Mens en in 2022 behaalde ze bij een tweede deelname de tweede plaats. In 2019 won de presentatrice samen met Tim Hofman de Top 2000 Quiz en in 2009 werd ze eerste onder de prominenten bij het Groot Dictee der Nederlandse Taal. In 1998 won ze TROS Triviant.

Trivial Pursuit

In AVROTROS Triviant nemen vijf kandidaten het op een grote interactieve ledvloer tegen elkaar op door in verschillende categorieën vragen te beantwoorden. Kandidaten die als tweede, derde en vierde eindigen, keren de volgende dag terug in een nieuwe aflevering. De winnaar plaatst zich direct voor de grote finaleweek. Dan spelen de 25 winnaars van de eerdere afleveringen om de uiteindelijke winst.

Net als in de eerdere seizoenen, die tussen 1988 en 2007 te zien waren, is het programma gebaseerd op het bekende bordspel Trivial Pursuit.